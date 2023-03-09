تحرير 1334 محضرا متنوعا خلال فبراير الماضي في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 1334 محضرًا ضد المخالفين، خلال الحملات التي شنتها، وذلك في شهر فبراير الماضي.

وأوضح علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ المديرية قامت بتحرير 88 محضرًا للمخابز، لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة، والعمل دون ترخيص .

وأشار وكيل تموين دمياط، أنّ المتابعة الميدانية جاءت من خلال الحملات المفاجئة، والتي شنتها المديرية على الأسواق، لمتابعة حركة السلع.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1246 محضرًا ، لوجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي، بإلإضافة إلى ضبط حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحيّة، والذبح خارج المجازر .

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنّ المديرية سحبت 26 عيّنة من المطاحن، و13 عيّنة غذائيّة، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وأكّد وكيل تموين دمياط، حرص مديرية في محافظة دمياط، بتكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على الإدارة بعدم ادخار الجهد في المرور و المتابعة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات المواد البترولية وبصفة مستمرة، والتأكد من توافر السلع التموينية للصرف بالبطاقات.

وأشار إلى أن المتابعة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز، بالمواصفات والموازين المقررة، والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.