 أهالي قرية الضما في كوم أمبو يشيعون جنازة قتيلين بعد تصريح النيابة بالدفن - بوابة الشروق
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أهالي قرية الضما في كوم أمبو يشيعون جنازة قتيلين بعد تصريح النيابة بالدفن

حمادة بعزق
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 4:01 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 4:01 م

 

شيع العشرات من أهالي قرية الضما بكوم إمبو وضواحيها، مساء اليوم الخميس، جثمانين، بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحهما بمشرحة كوم إمبو وتصريح النيابة بالدفن.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو، قد تلقى بلاغا من مشرحة مستشفى كوم إمبو، يفيد باستقبال جثتين من قرية الضما.

كشفت تحريات رجال مباحث مركز شرطة كوم إمبو، حدوث مشاجرة بين شخص يدعى "محمد.ع"، وآخر يدعى "علاء.ح"، من قرية الضما، تطورت المشاجرة حتى انتهت بمقتل علاء بعد إصابته بطلق ناري، وعلى الفور قام شقيق علاء بالتوجه إلى منزل محمد، وقام بإطلاق النار عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت قوات الشرطة، قامت بالانتقال لقرية الضما وفرض طوقا أمنيا لإعادة الهدوء للمنطقة ونقل الجثتين للمشرحة.

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