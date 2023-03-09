مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي: رغبتنا أن نكون من بين أعظم أندية العالم

تحدث رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في إفريقيا.

ويستضيف ستاد لوفتس هيرسيفيلد عصر يوم السبت المقبل، مباراة صن داونز ضد الأهلي، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات نشرتها الصحف الجنوب إفريقية:" رغبتنا الأولى دائما في كل المباريات التي نلعبها هو تحقيق الفوز أيا كانت قوة المنافس الذي نواجه".

وأضاف:" رغم وجود فجوة كبيرة بين الأهلي وصن داونز من حيث الخبرات، إلا أننا دائما نسعى لتحقيق الانتصار.

وأكمل:" جميع مباريات دوري الأبطال تحمل التحديات والصعوبات، وعلينا التركيز ومواصلة العمل الجاد لتحقيق النجاحات".

وتابع:" سعيد بتواجدي على رأس القيادة الفنية لصن داونز".

واتم: قيامنا بابرام صفقات ضخمة بعد التعاقد مع مارسيلو أليندي مقابل 3 مليون دولار الصيف المادي، تأتي لرغبة إدارة النادي وضع الفريق بين أحد أعظم أندية القارة والعالم، ولنا في ذلك المثال تشيلسي من حيث الانفاق الضخم على الصفقات".

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، في المقابل يأتي صنداونز ثانيًا 7 نقاط، ثم الأهلي 4 نقاط، ويتذيل فريق القطن الكاميروني الترتيب بدون أي نقاط بعد الخسارة في أربع مباريات.

وتعتبر مواجهة الأهلي وصنداونز هيّ الثانية في الموسم الحالي، فالمباراة الأولى انتهت في القاهرة بنتيجة 2-2 ضمن حسابات الجولة الثالثة.