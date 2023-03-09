مورينيو : من الصعب إيجاد نقاط ضعف في ريال سوسيداد الإسباني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، إنه من الصعب إيجاد أي نقاط ضعف في فريق ريال سوسيداد الإسباني، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.

وفاز مورينيو، مدرب روما الحالي، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قاد الفريق الإيطالي لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

ويقدم روما موسما مميزا في بطولة الدوري الإيطالي كذلك، حيث يحتل المركز الرابع كما أنه اجتاز فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في الدور السابق في الدوري الأوروبي.

ويستعد روما الآن لمواجهة ريال سوسيداد للمرة الأولى في مسابقة أوروبية، حيث ستقام المباراة الأولى في ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية اليوم الخميس.

وقبل المباراة قال مورينيو عن منافس روما في المباراة المقبلة: "إنهم فريق ممتاز ومن الصعب إيجاد نقاط ضعف لديهم، كما أن لديهم مدرب جيد للغاية والفريق يؤدي بشكل جيد جدا".

وأضاف: "أنهم منظمون على المستويين الدفاعي والهجومي، ولديهم لاعبون جيدون للغاية".

وتابع: "هم يحتلون المركز الرابع في الدوري الإسباني خلف الفرق الثلاثة الكبار المتواجدين دائما، أنه فريق رائع حقا ولا يمكن القول بأننا كنا محظوظين بمواجهتهم حسبما أسفرت القرعة".