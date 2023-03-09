وزارة الدفاع الألمانية: الجيش عيّن أكثر من 18ألف جندي في 2022

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، زيادة عدد الجنود الجدد الذين التحقوا بالجيش الألماني في عام 2022 على خلفية الحرب الأوكرانية، مقارنة بالعدد الذين تم رصده في 2021.

وأوضحت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن عدد المجندين بالجيش ارتفع في عام الهجوم الروسي على أوكرانيا بنسبة 12% تقريبا مقارنة بالعام الذي يسبقه، ووصل إلى 18 ألفا و775 شخصا.

ولكن على الرغم من هذه الزيادة، فإنه لم يتم بلوغ العدد الذي التحق بالجيش قبل بدء أزمة كورونا، حيث التحق 20 ألفا و170 شخصا بالجيش الألماني في عام 2019.

جدير بالذكر أن نسبة النساء اللائي انضممن للجيش الألماني خلال العام الماضي زادت مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، حيث بلغت العام الماضي 17% من إجمالي المنضمين للجيش، فيما كانت تبلغ 15% في عام 2019، وحدث الشيء ذاته مع نسبة القاصرين الذين انضموا للجيش، حيث بلغت نسبتهم 8.5% في عام 2019، وزادت إلى 9.4% في عام 2022، بحسب بيانات الوزارة.

وأكدت الوزارة أن القاصرين الذين تقل أعمارهم على 18 عاما في الجيش "لا يمكنهم طلب الاستخدام المستقل للسلاح"، مضيفة أن الجيش يؤكد أيضا أنه يتم الاقتصار على تعيين القُصر الذين يبلغون 17 عاما، وليس أقل.