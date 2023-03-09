رئيس المركز الأوكراني للحوار: 95% من سكان باخموت يغادرون المدينة بسبب القصف الروسي

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن 95% من سكان باخموت غادروا المدينة؛ بسبب القصف الروسي، واستهداف المدنيين الأوكرانيين.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن المدينة بقي بها حوالي 4 آلاف شخص، يمثلون 5% من إجمالي عدد السكان، موضحًا أنهم «رفضوا المغادرة تحت أي ظرف والبقاء داحل منازلهم، بدلًا من أن يصبحوا مهجرين أو نازحين سواء في الداخل الأوكراني أو أوروبا».

ولفت إلى استيقاظ الأوكرانيين في الثانية من صباح اليوم، على صافرات إنذار استمرت لأكثر من 7 ساعات، قائلًا إنها «تعد المرة الأولى، التي تستمر فيها صافرات الإنذار لتلك المدة، منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا».

وأشار إلى أن الشارع الأوكراني يرى أن هناك عجزًا وفشلًا للقوات الروسية في حسم معركة «باخموت»، قائلًا إن موسكو تحاول أن تبحث عن أي صورة تظهر فيها قوتها، من خلال استهداف المدنيين بهذه الصواريخ، وليس في ميدان الجبهة العسكرية.