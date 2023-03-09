توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، تتمثل في شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 25 13

بنهـا 24 14

دمنهور 23 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 24 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 14

دمياط 21 13

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 23 14

العريش 22 13

رفح 22 13

رأس سدر 24 15

نخل 22 07

كاترين 20 06

الطور 25 16

طابا 23 15

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 24 10

رأس غارب 27 15

الغردقة 25 15

سفاجا 27 14

مرسى علم 28 14

شلاتين 31 14

حلايب 28 15

أبو رماد 29 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 28 10

بني سويف 27 11

المنيا 27 10

أسيوط 27 10

سوهاج 28 13

قنا 28 13

الأقصر 29 15

أسوان 30 15

الوادى الجديد 29 12

أبوسمبل 30 13