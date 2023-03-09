هونج كونج تنفذ أول عملية اعتقال بموجب قانون الأمن القومي خلال 10 أشهر

أفادت وسائل الإعلام في هونج كونج، بأن شرطة الأمن القومي في هونج كونج احتجزت ناشطة بارزة مؤيدة للديمقراطية اليوم الخميس، في أول عملية اعتقال بموجب قانون الأمن في خلال عشرة أشهر.

وقالت وسائل إعلامية من بينها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، إنه جرى اعتقال الناشطة إليزابيث تانج بناء على مزاعم بالتواطؤ مع قوى أجنبية.

وأضافت التقارير أن تانج وهي متزوجة من الناشط المسجون لي تشوك-يان، احتُجزت خارج سجن ستانلي بعد زيارة زوجها.

ووفقا لصفحة تانج على موقع لينكد إن، فأنها كانت الرئيس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية في هونج كونج، وهو أكبر منظمة عمالية داعمة للديمقراطية في المدينة، منذ 1995 إلى 2011. وشأنه شأن الكثير من المنظمات الأخرى، فقد جرى حل اتحاد النقابات العمالية في 2021 عقب قانون الأمن القومي.

وتشغل تانج حاليا منصب مدير عام الاتحاد الدولي للعمال المحليين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عملية الاعتقال تلك هي أول احتجاز معروف بناء على جريمة تتعلق بالأمن القومي منذ 11 مايو عندما احتجزت السلطات أربعة نشطاء بارزين داعمين للديمقراطية بما في ذلك عضو بارز بالكنيسة الكاثوليكية، وهي العملية الأولى منذ أصبح جون لي الرئيس التنفيذي للمدينة في يوليو.

ورفض متحدث باسم الشرطة الرد على الفور على طلب بالتعقيب.