أمريكا تفرض عقوبات ضد شركات صينية وإيرانية مشاركة في صنع طائرات مسيرة

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شبكة من الشركات وأفراد من الصين بسبب مزاعم بدعمهم إيران في صنع طائرات مسيرة.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس أن الشبكة مسؤولة عن بيع آلاف المكونات وتوصيلها لشركة إيرانية لتصنيع الطائرات.

وأضافت الوزارة أن هناك تقارير تشير إلى أن شركة تصنيع الطائرات الإيرانية منخرطة في إنتاج طراز معين تصدره إيران إلى روسيا، وأنها صدرت ضدها عقوبات من قبل لهذا السبب.

وذكر بيان وزارة الخزانة أن "إيران متورطة مباشرة في سقوط قتلى وجرحى مدنيين أوكرانيين نتيجة لاستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا".

وتعني العقوبات أنه سيتم تجميد أي أصول للأطراف التي تم فرض عقوبات ضدها في الولايات المتحدة وسيتم حظر مواطني الولايات المتحدة من دخول أعمال تجارية معهم. كما ستصعب العقوبات دخول من تم تطبيقها عليهم أعمالا تجارية حول العالم.