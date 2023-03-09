صبحي مستمر في حراسة مرمى الزمالك أمام إنبي

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على منح فرصة جديدة لمحمد صبحي حارس المرمى من اجل مواصلة اللعب بالتشكيل الأساسي.

وكان صبحي قد شارك أساسيا في 3 مباريات هذا الموسم، أولها المصري في الدوري، وانتهت بالتعادل 2-2، وأمام سموحة في الدوري أيضا وفاز الأبيض بثلاثية مقابل هدف، وبنفس النتيجة على الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت هناك مفاضلة ما بين صبحي ومحمد عواد لمشاركة أحدهما في مباراة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل لكن تم الاستقرار على صبحي للمشاركة بشكل أساسي، خاصة بعد إجادته وتقديمه مستوى جيد.

وفي الوقت نفسه طلب فيريرا من أيمن طاهر مدرب الحراس العمل المكثف على تطوير مستوى صبحي وتفادي بعض الأخطاء التي يقع فيها.