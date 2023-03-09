هيئة ميناء الإسكندرية تبحث معوقات الشركات العاملة وتوجه بسرعة تذليلها

نظمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسه اللواء نهاد شاهين رئيس الميناء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا موسعًا بعنوان "تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال".

ويأتي ذلك لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالميناء وسبل تذليلها لزيادة وتعظيم حركة التداول للسفن والبضائع ورفع الكفاءة التشغيلية.

وشهد المؤتمر حضورا كثيفًا من أعضاء المجتمع المينائي من غرفة ملاحة الإسكندرية والتوكيلات الملاحية، وشركات الشحن والتفريغ والجهات الحكومية المختلفة، ممثلة في مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإدارة العامة لشرطه الميناء.

وتم فتح باب النقاش وطرح الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، والتوافق حول العديد من الرؤى التي من شأنها دعم الكفاءة التشغيلية، وحسن إدارة العمل، وتقليل التكدسات وزيادة حجم التبادل التجاري.