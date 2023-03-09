وزير إسرائيلي من حزب بن جفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم ما يُسمى "وزير شؤون القدس والتراث اليهودي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في المنطقة.

وقال مدير عام الحرم غسان الرجبي -في تصريح صحفي- إن قوات الاحتلال فرضت إجراءات عسكرية مشددة على المصلين في الحرم الإبراهيمي وفي محيطه، لتسهيل اقتحام الوزير الإسرائيلي للجزء المُغتصب من الحرم.

وأكد الرجبي أن هذا الاقتحام تعبير واضح عن تبني حكومة الاحتلال للأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون بحق المواطنين العزل والأماكن المقدسة، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وإلياهو، عضو في حزب "العظمة اليهودية" الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن جفير.