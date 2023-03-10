منظمة السلام الأخضر تحتج على استمرار عمل 3 محطات نووية في ألمانيا

تظاهر ناشطون من منظمة السلام الأخضر المناصرة للبيئة ضد الطاقة النووية بعرض صور على آخر ثلاث محطات عاملة في ألمانيا مساء اليوم الخميس.

وعرض الناشطون شارات "شهادة صلاحية" منتهية في محطات الطاقة في نيكارفيستهايم في ولاية بادن فورتنبرج بجنوب غرب البلاد، وإيسار2 في بافاريا وإيمسلاند في ولاية ساكسونيا السفلى بشمال البلاد، وباللغة الألمانية "منتهية السريان" و"إغلاق".

وقالت منظمة السلام الأخضر إن الاحتجاج استهدف لفت الانتباه إلى حقيقة أنه كان من المقرر أن تخضع محطات الطاقة الثلاث، لاختبارات تفتيش تتعلق بالسلامة في عام 2019.

وتم تعليق المراجعة، التي تشمل فحصا وثيقا يستمر لعدة أشهر، حيث كان من المفترض في البداية أن يتم إغلاقها في 31 ديسمبر عام 2022.

غير أن وزيري الاقتصاد والبيئة قالا العام الماضي إن المحطات لا تزال آمنة للغاية.

لكن الناشطة ساسكينا راينبيك، المسؤولة عن شؤون الطاقة في المنظمة، أشارت إلى أن السيارات التي عليها ملصقات لشهادات صلاحية منتهية، يتم وقف استخدامها.

وقالت، وفقا لبيان، إنه "بنفس الطريقة، كان يجب أن يتم إغلاق المحطات النووية الثلاثة الأخيرة منذ فترة طويلة".

وقالت إن مخاطر محطات الطاقة النووية راسخة، ومعروفة منذ فترة طويلة قبل وقوع الكارثة في فوكوشيما، في إشارة إلى الكارثة التي شهدتها اليابان في عام 2011.