شولتس يتطلع إلى النمو المدفوع بالاستثمارات المناخية

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يتوقع أت تعيد مستويات النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأذهان أيام "المعجزة الاقتصادية" التي حدثت بفضل المستويات المرتفعة من الاستثمار في حماية البيئة.

وذكر شولتس في إشارة إلى نهضة ألمانيا كقوة اقتصادية عالمية بعد الدمار الذي لحق بها في الحرب العالمية الثانية: "ستكون ألمانيا قادرة على تحقيق معدلات النمو لبعض الوقت، كما حدث في آخر مرة في حقبتي الخمسينيات والستينيات في القرن الماضي؛ بسبب الاستثمارات المرتفعة في حماية المناخ".

ونقلت عنه صحف المجموعة الإعلامية بمنطقة برلين قوله إنه لكي يتم تحقيق هذه المعدلات، تحتاج ألمانيا إلى عمليات تخطيط وقرارات وموافقات أسرع.

وبلغت معدلات النمو السنوية في الخمسينيات وبداية الستينيات في القرن الماضي في ألمانيا في ظل التوظيف الكامل حوالي 8 %.

وتغير هذا الاتجاه في 1966، وبحلول 1967 انخفض الناتج المحلي الإجمالي وأصبح معدل البطالة ثلاثة أمثاله في العقد السابق ليسجل 1ر2 %.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2022 في ألمانيا بمعدل 9ر1 % مقارنة بالعام السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي رغم عدة أزمات.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمعدل 6ر2 % في 2021.

وأشار شولتس إلى أن البطالة لن تكون مشكلة كبيرة في العقود المقبلة "على العكس، سيكون هناك نقص في العمالة".