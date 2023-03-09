 إحباط محاولة لاغتيال رئيس ترانسنيستريا في مولدوفا واتهامات لأجهزة الأمن الأوكرانية - بوابة الشروق
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إحباط محاولة لاغتيال رئيس ترانسنيستريا في مولدوفا واتهامات لأجهزة الأمن الأوكرانية

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 3:10 م

 

أكدت وزارة أمن الدولة بجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، إحباط محاولة اغتيال لرئيس الجمهورية، فاديم كراسنوسيلسكي، مشيرة إلى اعتقال المشتبه بهم.

وقال بيان للوزارة، بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس- "لقد أحبطنا هجوما إرهابيا، جرى إعداده بتعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية لاستهداف عدد من المسؤولين في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية".

وأضاف البيان: "اعتقالنا المشتبه بهم، وهم الآن يقدمون اعترافات، حيث فُتحت قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالتحضير لارتكاب عمل إرهابي وقتل شخصين أو أكثر بسبب أدائهم واجباتهم الرسمية".

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