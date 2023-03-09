دراسة: النحل الطنان يتعلم حل الألغاز من أقرانه

واكتشف الباحثون أن "التعلم الاجتماعي" ربما كان له الأثر الأكبر على سلوك النحل، بما يتجاوز التصورات السابقة.

ولإجراء هذه الدراسة، ابتكر العلماء صندوق ألغاز يمكن فتحه عن طريق تدوير الغطاء للوصول إلى محلول السكر. هذا الغطاء يمكن تحريكه في اتجاه عقارب الساعة عن طريق الضغط على علامة حمراء، بينما يمكن أن يؤدي الضغط على علامة زرقاء إلى تحريك الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة.

في البداية، قام العلماء بتدريب فريق من النحل على استخدام إحدى الطريقتين لفتح الغطاء، بينما ظل فريق آخر من النحل يراقب ما يحدث.

وعندما حان وقت الفريق المراقب لحل اللغز، وجد الباحثون أنه اختار نفس الطريقة التي استخدمها الفريق السابق بنسبة 98 في المئة، حتى بعد اكتشاف الطريقة البديلة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن النحل في ظل وجود مرشد من بني جنسه، يتمكن من فتح المزيد من صناديق الألغاز، مقارنة بالنحل المراقب بدون مرشد.

ورأى الباحثون أن هذا يشير إلى أن النحل يتعلم من خلال السلوك الاجتماعي، بدلاً من اكتشاف الحل بنفسه.

وصرحت الدكتورة أليس بريدجز، التي قادت هذه الدراسة ، بأن النحل الطنان غير معروف بإظهار ثقافة كهذه في الحياة البرية.