الحكومة الأمريكية تعيد معتقلا في جوانتانامو إلى السعودية

أعادت الحكومة الأمريكية سجينا من معتقل جوانتانامو إلى السعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الأربعاء.

وتم نقل غسان الشربي إلى وطنه بعد أن تم تقييم أنه لم يعد يشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وقالت وزارة الدفاع إن إعادة المواطن السعودي/48 عاما/ "تخضع لتنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك المراقبة وقيود السفر واستمرار تبادل المعلومات".

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تم القبض على الشربي في 28 آذار/مارس 2002 في فيصل آباد بباكستان. وبعد ثلاثة أشهر جرى اقتياده إلى جوانتانامو، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقا لوزارة الدفاع، يتبقى 31 نزيلا في معتقل خليج جوانتانامو بكوبا ، بعد أن كان يحتجز هناك ما يقرب من 800 معتقل. وتم إنشاء المعتقل بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية في ظل حكومة الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم دون محاكمة.

ولطالما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى إغلاق ذلك المعتقل.

ويشتبه في أن الشربي، وهو مهندس، صنع قنابل لتنظيم القاعدة الإرهابي. ومع ذلك، لم تتم إدانته أبدا، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وكان الشربي ذا أهمية خاصة للولايات المتحدة لأنه أخذ دروسا في الطيران في فينيكس بولاية أريزونا، مع اثنين من الخاطفين في 11 أيلول/سبتمبر.