الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية ينتخب زعيما جديدا له يدعمه الرئيس يون

انتخب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية زعيما جديدا له، وهو مرشح يدعمه الرئيس يون سوك يول، الذي يحاول تحقيق صفقة تاريخية لإصلاح العلاقات مع اليابان، وكسب تنازلات من الولايات المتحدة بشأن القيود المفروضة على التصدير، والتي من شأنها الإضرار بصانعي الرقائق في بلاده.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن حزب سلطة الشعب المحافظ، اختار كيم جي هيون، الذي حصل على أربع فترات كنائب في البرلمان، زعيما جديدا له، في تصويت أجري في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

ويشار إلى أن كيم يعتبر المرشح المفضل لدى يون.

ومن الممكن أن تساعد هذه الخطوة الرئيس، في التحكم بشكل أفضل في الحزب الذي انضم إليه قبل أشهر قليلة فقط من بدء ترشحه لشغل أعلى منصب في البلاد.

وقال مكتب يون، إنه سيزور اليابان في يومي 16 و17 من مارس الجاري.