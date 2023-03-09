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كشف موقع جماهيري لنادي الترجي التونسي عن مراسلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصلت إلى النادي اليوم بشأن كشف المنشطات.

وبحسب الموقع الجماهيري فإن خطاب الكاف يفيد بثبوت عينة إيجابية في اختبار المنشطات الذي خضع له حسام دغدوغ لاعب الفريق.

دغدوغ كان قد شارك في مباريات الفريق الماضية بدور المجموعات آخرها ضد الزمالك في برج العرب، حيث فاز الأخير بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وذكر الموقع أيضاً أن الخطاب المُرسل من الكاف أبان أن الاختبار الذي أجري للاعب عقب مباراة المريخ في الجولة الأولى.

كان المريخ قد حصد 9 نقاط في 4 جولات حتى الآن، ليتصدر المجموعة الرابعة التي يأتي في المركز الثاني فيها شباب بلوزداد الجزائري برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا بـ 4 نقاط ويليه المريخ السوداني بنفس الرصيد.