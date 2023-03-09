الاتحاد الأوروبي يستعد لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال

يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة قدرته على استقبال واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو الثلث تقريبا خلال العام المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل إليه عبر شبكات خطوط الأنابيب.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية قوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد اجتماع مع كبار موردي الغاز الطبيعي في العالم إن الاتحاد سيزيد عدد محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال من 27 محطة حاليا إلى 35 محطة خلال العام المقبل.



وأضاف أن الاتحاد سيزيد الطاقة التشغيلية لمحطات تغييز الغاز المسال من 178 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 227 مليار متر مكعب في العام المقبل.



ونجح الاتحاد الأوروبي في الاستغناء تقريبا عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا التي كانت أكبر مصدر للغاز لدول الاتحاد خلال عام واحد فقط منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.



وشهد العام الماضي وصول أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات تاريخية نتيجة التراجع الحاد في إمدادات الغاز الروسي، في حين توسعت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز المسال وبخاصة من الولايات المتحدة.