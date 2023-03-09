مخابرات ليتوانيا: روسيا لديها موارد تكفي لمواصلة الحرب عامين

أكد رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية، أن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين.

وقال إيليجوس بولافيسيوس للصحفيين في فيلنيوس: "الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس الوتيرة لمدة عامين"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "يعتمد أيضا طول الفترة التي يمكن لروسيا فيها شن الحرب على الدعم للجيش الروسي من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. لكن إذا نظرت إلى ما تمتلكه روسيا حاليا، مثل الاحتياطي الإستراتيجي والمعدات والذخيرة والتسلح، فبإمكانها المواصلة بالوتيرة الحالية لمدة عامين".