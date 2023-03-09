مسئول طاقة أوكراني: انتهى أصعب شتاء في حياتنا

قال فولوديمير كودريتسكي رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، "أوكرينيرجو" للتلفزيون الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه تم التغلب على الصعوبات في إمدادات الطاقة في الوقت الحالي- ما لم تتسبب الحرب في الإضرار بالشبكة.

وتابع أن الـ25 يوما الماضية لم تشهد نقصا في إمدادات الطاقة، ولا يمكن توقع عجز.

وقال المسئول الأوكراني في كييف "انتهى أصعب شتاء في تاريخنا، وأصبحت شبكة الطاقة الآن قادرة على تلبية الاستهلاك الحالي، وهذه إشارة جيدة جدا لنا جميعا".

وأرجع كودريتسكي، تحسن الوضع إلى الإصلاحات الناجحة لشبكة الطاقة والصيانة الكاملة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقدمت محطات الطاقة الكهرومائية المزيد من الكهرباء بسبب فيضانات الربيع، كما أن ارتفاع درجات الحرارة ساعد على الحد من استهلاك الطاقة.

يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي أطلقت روسيا صواريخ بشكل متكرر لتدمير إمدادات الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا.

وقد أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التدفئة والمياه لساعات وأيام في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، تمكن الأوكرانيون من إصلاح الشبكة المعطلة، بينما تلقت أوكرانيا مولدات كهرباء ومحولات من الخارج، وقال كودريتسكي إن الواردات من الكهرباء ساعدت أيضا.

وقال: "بالطبع، الهجمات الجديدة، إذا كانت واسعة النطاق، يمكن أن تغير هذا التوازن، ولكن إذا لم تكن هناك هجمات واسعة النطاق، فإننا نرى أنه يمكننا إدارة شبكة الطاقة دون تسجيل عجز".