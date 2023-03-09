العراق: القبض على إرهابي مسئول عن تفجير في بابل عام 2013

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على إرهابي مسئول عن تجهيز وتفجير انتحاري في سوق الإسكان في ناحية الإسكندرية عام 2013 بمحافظة بابل.

وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب لانتمائه لتنظيم داعش المنضم إليه عام 2005 والمشترك بحادث تجهيز تفجير إرهابي انتحاري في سوق الإسكان بقضاء الإسكندرية ضمن محافظة بابل عام 2013 الذي راح ضحيته مواطنون أبرياء، وكذلك المسؤول عن جمع الأموال لدعم عناصر التنظيم".

وأشارت إلى تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.