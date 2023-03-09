الأهلي : خضنا مبارياتنا في ملعب السلام بسبب كأس الأمم الإفريقية للشباب

قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لجنة المباريات ودخول الجماهير للمدرجات هي برئاسة العامري فاروق بوجود محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الجارحي، وتم عمل اجتماعات تنسيقية مع الجهات المختصة بالأمر، سواء شركة استادات أو بعض الجهات الأخرى، من أجل تذليل العقبات للجماهير.

وتابع سراج في تصريحات تليفزيونية: "تم رصد المشاكل من الجماهير والجهات حلت تلك الأمور وهدفها سهولة دخول الجماهير وزيادة الأعداد مستقبلًا وهدفنا هو عدم وجود أي مشكلة لدى الجماهير في دخول الملاعب".

واختتم عن نقل المباريات من ملعب السلام: "كنا توجهنا بالفعل للعب على ملعب القاهرة الدولي بعد طلب مارسيل كولر المدير الفني، ولكن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، كانت السبب وراء العودة إلى ملعب السلام، ولكن هناك في النهاية تعاقد مع شركة استادات ولكن تم نقل رغبة المدير الفني وجماهيره بسبب بُعد المسافات وأرضية الملعب الغير مرضية للجهاز الفني، وهناك تعاون وسوف يكون هناك حل خلال الفترة المقبلة".