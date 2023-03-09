الولايات المتحدة تسمح بمصادرة طائرة مملوكة لشركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت

قالت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء إن محكمة في نيويورك أذنت بمصادرة طائرة "بوينج 737-7جيه يو" مملوكة لشركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت، مشيرة إلى انتهاك قيود التصدير وكذلك العقوبات الأمريكية على روسيا.

ووفقا لبيان وزارة العدل، تم نقل الطائرة، التي يعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 25 مليون دولار، من دولة أجنبية إلى روسيا سبع مرات على الأقل منذ فبراير 2022، عندما دخلت قيود التصدير التي تمنع الطائرة أمريكية الصنع من دخول روسيا مرة أخرى. وكانت الطائرة آخر مرة في الولايات المتحدة في عام 2014.

وقالت وزارة العدل في بيان إن المصادرة "استندت إلى سبب محتمل لانتهاكات قانون إصلاح مراقبة الصادرات والعقوبات الأخيرة الصادرة ضد روسيا".

ولم يتضح في البداية كيف أو متى ستتمكن السلطات الأمريكية من مصادرة الطائرة، التي قالت وزارة العدل إنه يعتقد حاليا أنها في روسيا أو تسافر منها أو إليها.

وأصدرت الولايات المتحدة عددا من العقوبات ضد موسكو ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، بما في ذلك ضوابط التصدير ومتطلبات الترخيص "لحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية".

وقالت وزارة العدل إن "العقوبات الروسية وسعت الحظر المفروض على تصدير أو إعادة تصدير أو نقل الطائرات أمريكية الصنع داخل البلاد، ضمن أمور أخرى، إلى روسيا أو داخلها دون ترخيص ساري المفعول أو استثناء ترخيص للطائرات المملوكة لروسيا أو مواطنين روس، أو بموجب ميثاق أو تأجير".

ويقع المقر الرئيسي لشركة النفط الروسية المملوكة للدولة "روسنفت" في موسكو ويرأسها إيجور سيتشين.