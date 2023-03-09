انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي ينظمه قصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع أمانة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الغربية، بمقر الاتحاد والذي يضم برنامجاً مكثفاً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتستمر فعالياته من اليوم الأربعاء، حتى الثلاثاء القادم، تحت إشراف نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، والمحاسب إبراهيم كامل المراكبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الغربية، وسهام سعد القصاص أمينة المرأة بالاتحاد.

وقالت سهام سعد، أمينة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الغربية، أن الأسبوع الثقافي يتضمن ندوات وأمسيات شعرية يشارك فيها العديد من المتخصصين في المجالات المتعلقة بقضايا المرأة بحضور عدد كبير من رواد القصر والعاملين بالشركات والقطاع العمالي.

وشهدت فعاليات اليوم الأول تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في الحياة الاجتماعية في العصور القديمة"، أدارتها سهام سعد أمينة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الغربية، بحضور بسيوني الكلاف كبير مفتشي آثار كفر الشيخ، ورئيس نقابة العاملين بالآثار، وحمادة سعد رمضان الخبير الأثري بمنطقة آثار الغربية، وعدد من الرواد.

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‏واستعرض الخبير الأثري حمادة سعد رمضان الخبير بمنطقة آثار وسط الدلتا، دور المرأة عبر التاريخ بداية من التاريخ المصرى القديم وصولاً إلى التاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث، حيث ضرب المحاضر أمثلة بسيدات مصريات تركن بصمة فى تاريخ مصر السياسى والعسكري، وأيضاً الاجتماعى والاقتصادي وسط حضور مكثف من الجمهور، وذلك بمقر الاتحاد المحلي لعمال الغربية.

فيما تطرق الشاعر والإذاعي محمد درة إلى الحديث عن دور المرأة في حياة الأنبياء وألقى بعضاً من قصائده الشعرية.

‏كما استعرض الكاتب الصحفي علاء شبل المتخصص في الشؤون الدينية، دور المرأة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والتابعين، مؤكدًا أن الرسول كان حريصًا على المساواة بين زوجاته، ويرسخ مبدأ الحفاظ على الواجبات قبل الحقوق.

‏من جهة أخرى تتواصل غداً وحتى الثلاثاء القادم، فعاليات الأسبوع الثقافي، حيث تنظم غداً الخميس ندوة بعنوان "حقوق المرأة في العمل" إلقاء دكتورة سماح جاهين، والشاعر مصطفى منصور رئيس نادي الأدب المركزي السابق بالغربية.

وتستكمل الفعاليات يوم الأحد 12 مارس بعقد ندوة بعنوان "دور المرأة في العمل النقابي وأهميته".

إلقاء سهام سعد أمينة المرأة باتحاد عمال الغربية، بحضور الشاعر محمد أبو اليزيد، كما تقام ندوة تثقيفية يوم الإثنين 13 مارس بعنوان "الصمت الزوجي والطلاق العاطفي" إلقاء دكتورة دعاء فتحي مجاور بحضور الشاعرة سماح مصطفى.

وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي يوم الثلاثاء 14 مارس بعقد ندوة بعنوان " المرأة في الفكر العلماني دراسة تحليلية " إلقاء المفكر الدكتور آمان قحيف بحضور الشاعر عارف مصطفى.