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وزيرة خارجية ألمانيا تزور ساحات شهدت فظائع داعش في شمال العراق

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
د ب أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 4:23 م

زارت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، ساحات مركزية شهدت فظائع ارتكبها تنظيم داعش، في منطقة سنجار في شمال غرب العراق بالقرب من الحدود السورية.

وفي ظل جولة ظلت سرية في البداية لأسباب أمنية، توجهت الوزيرة الألمانية اليوم الخميس مع جزء من الوفد المرافق لها إلى المنطقة في موكب تمت حمايته بشكل خاص.

يذكر أن داعش قتلت أكثر من 5 آلاف شخص من أتباع الطائفة الإيزيدية في عام 2014 عندما اجتاحت المنطقة. وتم قتل واختطاف واستعباد عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.

وصحيح أن الجهاديين التابعين لداعش يعدوا مهزومين عسكريًا منذ عام 2017، إلا أن خلايا تابعة لداعش لا تزال تقوم بتنفيذ هجمات.

وأرادت بيربوك بزياتها للمنطقة إرسال إشارة لأجل عودة نحو 210 آلاف شخص من النازحين الإيزيديين إلى منطقتهم الأصلية.

ووفقًا للحكومة الاتحادية، تعد ألمانيا موطنًا لأغلب المهجرين الإيزيديين على مستوى العالم، ويصل عددهم في ألمانيا إلى 200 ألف شخص.


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