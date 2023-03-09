وزير الأوقاف: من يتوقف عن طلب العلم سيسبقه الزمن

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن طلب العلم من المهد إلى اللحد وحيث يتوقف الإنسان عن طلب العلم والتزود بالخبرات يسبقه الزمن في عالم شديد التسابق والتسارع.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف، الدورة الثالثة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية بعنوان " دور القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الانتماء الوطني في بناء المجتمعات"، اليوم الخميس للائمة والواعظات من دول العالم

وأضاف الوزير إن هذه الدورة مختلفة عن الدورات السابقة فهي تتضمن مجموعة من الإعلاميين الكبار سواء من مقدمي البرامج أو معديها وتكون أشبه بتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المختلفة وتعميق العلاقات.

وشدد على ضرورة أن يكون الإعلاميون والأئمة والوعاظ ملمين بثقافة عامة وليس بجانب واحد فقط من الثقافة.. مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل ينتج عن ضيق الأفق الثقافي.. موضحا أن الأنشطة الثقافية والرياضية كثيرا ما تبني شخصية الطالب وتؤثر فيه.