تسمم الطالبات في إيران: صحيفة الإندبندنت تشكك في مصداقية إعلان طهران القبض على الجناة

ويشير الكاتب إلى أن "ادعاء إيران بأنه تم تنفيذ اعتقالات جاء في أعقاب خطاب السيد خامنئي. لم يعلن المسؤولون عن أسماء أي مشتبه بهم، ولم يحددوا العدد الدقيق للمعتقلين، أو بثوا صور الجناة المزعومين، كما يفعلون في كثير من الأحيان عند اعتقال المعارضين السياسيين أو المشتبه بهم جنائيا".

"ديناميكية جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"

ومن إيران إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية التي كانت محور تقرير نشرته صحيفة الغارديان لمراسلتها في القدس بيثان ماكيرنان وسفيان طه، بعنوان "الحواجز بين فصائل الضفة الغربية تتلاشى مع تنامي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

ويقول الكاتبان "كانت شوارع مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة مليئة برجال يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة ويحملون بنادق من نوع "إم -16"، ذات الذخيرة الرخيصة. كان قرقعة إطلاق النار شبه المستمر تصم الآذان، وكادت المدينة تغرق في هتافات (سنلقّن تل أبيب درسا)".

ويعتبر الكاتبان أن العدد الهائل من المسلحين واختلاط الأعلام التي تنتمي إلى عدة فصائل مختلفة، حماس وفتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي لفت بها جثتا مسلحين قتلا في هجوم للجيش الإسرائيلي، "يشيران إلى ديناميكية جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويضيفا "في تحدٍ للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تتزايد المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وتتلاشى الحواجز بين الفصائل مع بدء اندماج مصالحها".

ونقلت الصحيفة عن شاب يبلغ من العمر 25 عاما يرتدي عصبة رأس فضية وشعار كتائب الأقصى التابعة لفتح، والذي تحدّث بشرط عدم ذكر اسمه "السلطة الفلسطينية ضدنا، تعتقلنا وتعذبنا.. لقد باعوا القضية مقابل المال بينما نحمي هذه الأرض بدمائنا.. جئت من نابلس اليوم لدعم إخواننا. نحن نواجه الاحتلال أينما كان. يمكنك أن ترى من خلال أرقامنا، انظر كم عدد الموجودين هنا اليوم. مقابل كل شهيد يقتلون 10 يحلون محله".

وتقول الصحيفة إن "مؤشرات تظهر على أن مجموعات الشبان الذين نظموا في بلداتهم للرد على التوغلات الإسرائيلية بدأت بالتنسيق عبر مدن مختلفة: أن مطلق النار في حوارة، وهو عضو في حماس من نابلس، اختار الاختباء في مخيم جنين للاجئين، حيث تم إيواؤه من قبل مقاتلين محليين، يشير إلى أن هذه الروابط تتعزز. يضع هذا التنسيق الأساس لعودة الصراع الشامل مع إسرائيل، حتى لو كانت السلطة الفلسطينية ونصف حركة فتح الحاكمة المنقسمة ضدها".

وترى الصحيفة أنه بالنسبة لسكان مدن نابلس وجنين ورام الله، عادت الحرب بالفعل، فقد قتلت القوات الإسرائيلية حوالى 70 فلسطينيا حتى الآن في عام 2023، نصفهم من المسلحين والنصف الأخر من المدنيين، وفقا لجماعات حقوقية. في المقابل فإن المسلحين الفلسطينيين قتلوا 14 إسرائيليا، جلهم من المدنيين باستثناء شخص واحد.

وقالت ناديا، 55 عاما، "أعتقد أن هذا أسوأ من الانتفاضة الثانية. الآن، في كل مرة (الإسرائيليون) يدخلون، يقتلون.. إنهم لا يفرقون بين المدنيين والمسلحين".

"مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بشكل مطرد، وارتكاب المستوطنين أعمال عنف مثل تلك التي شوهدت في حوارة مع الإفلات من العقاب، يتبخر القليل من الاحترام الذي لا تزال تتمتع به السلطة الفلسطينية"، تقول الصحيفة "بينما أشاد الفلسطينيون المحبطون، في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بما وصفوه بطولة الشهداء، فيما انتقدوا السلطة الفلسطينية بصفتها متعاونين".