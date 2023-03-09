نيجيريا ترجئ انتخابات حكام الولايات والمجلس النيابية أسبوعًا

أعلنت السلطات الانتخابية في نيجيريا، إرجاء انتخابات حكام الولايات والمجالس النيابية المحليّة المقرّرة بعد غد /السبت/، أسبوعًا؛ إثر صدور قرار قضائي بشأن الماكينات المستخدمة في فرز الأصوات.

وذكرت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات -في بيان، أورده راديو (مونت كارلو) الدولي- أنّها "اتّخذت القرار الصعب، ولكن الضروري لإعادة جدولة انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلّية.

وعزت المفوضية قرارها إلى حُكم أصدرته محكمة نيجيرية، أمس، وسمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات، التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الشهر الماضي، وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم.

وأضافت المفوضية أنّ "حكم المحكمة صدر في وقت متأخر للغاية لإنجاز إعادة البرمجة في الوقت المناسب".

وكانت المعارضة طلبت من المحكمة وقف عملية إعادة برمجة هذه الماكينات ريثما تنتهي عملية التحقّق، حيث إن استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير.