غزل المحلة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد

استأنف فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال التدريبات الجماعية اليوم، والتي أقيمَت على ستاد المحلة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري والتي انتهت بفوز الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وعقد عبد الباقي جَمال، المدير الفني للفريق، جلسةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض الأخطاء الأمور الفنية، كما طالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة ولا سيما مباراة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدري العام بالاسبوع الثاني والعشرون.

وفي سياق متصل قرَّر عبد الباقي جمال، المدير الفني للفريق، منح الثلاثي الفريق أحمد النادري، ومحمد بازوكا، والسيد الشبراوي راحه من مران الفريق الجماعي اليوم بسبب الإجهاد.

ووافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل، على طلب عبد الباقى جمال المدير الفنى بضم محمد العتراوى نجم المحلة السابق للجهاز المعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويعد محمد العتراوي قائد فريق غزل المحلة احد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب الشباب صاحب انجاز الفوز ببرونزية مونديال الشباب عام 2001 التى أقيمت فى الارجنتين، ولعب في عدد من الأندية منها الإسماعيلي ومصر المقاصة.