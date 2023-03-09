عبدالمنعم يتفوق على الثلاثي الأفضل الدفاعي في الدوري السعودي

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أظهر استطلاعا للرأي تفوقا لمحمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي على كل من علي آل بليهي مدافع الهلال وعبدالإله العمري مدافع النصر، بالإضافة إلى أحمد حجازي مدافع وقائد الاتحاد.

وعبر حساب "فيفا كأس العالم" على "تويتر" طُرح استفتاء حول المدافع الأفضل بين الرباعي العربي، ليتفوق عبدالمنعم بنسبة كبيرة بعد طرح استطلاع الرأي.

وحصل عبدالمنعم على نسبة 36.4% من إجمالي أصوات المشاركين، في مقابل 27% لحجازي الذي يقدم مستويات رائعة منذ انضمامه للاتحاد السعودي في الموسم الماضي.

وجاء في المرتبة الثالث آل بليهي الذي يتألق مع الهلال أيضا بنسبة 24.8% مقابل 11.8% لعبدالإله العمري لاعب النصر.

يذكر أن عبدالمنعم تعرض لإصابة في مباراة الفريق الماضية ضد المقاولون العرب في الدوري.

ويستعد الأهلي لملاقاة صن دوانز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.