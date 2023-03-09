المبعوث الأمريكي: سنواصل تقديم الدعم لإجراء انتخابات ليبيا هذا العام

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.



ونقل حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن نورلاند قوله إنه أكد في لقائه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش "أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي اعترافاً بحقه في انتخاب قادته".



وفي وقت سابق الخميس، أكد نورلاند على أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا "قادرة تقنياً ومستعدة" لإجراء الانتخابات.



ونسبت السفارة للمبعوث الأمريكي القول عقب لقاء مع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح إن الطريق ممهد أمام قادة البلاد للوصول إلى "التفاهمات السياسية والأساس القانوني" لتحديد موعد محدد للانتخابات هذا العام.