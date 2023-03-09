الشرطة الألمانية تعتقل شخصا يشتبه في أنه من مقاتلي داعش

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، شخصا يشتبه في أنه من مقاتلي تنظيم داعش، وزعيم وحدة إرهابية، وذلك في مدينة فيسبادن، بناء على تعليمات من ممثلي الادعاء الاتحاديين.

وقال مكتب المدعى العام الاتحادي إن الشرطة قامت أيضا بتفتيش محل سكن الرجل، السوري، ومنازل أشخاص ليسوا مشتبها بهم، في موقعين آخرين.

وأمر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الألمانية بوضع الرجل قيد الحبس الاحتياطي في نفس اليوم.

ووجهت للرجل اتهامات بالانتماء إلى منظمتي كتائب أحفاد الرسول والدولة الإسلامية، الإرهابيتين.

كما يواجه الرجل اتهاما بتأسيس معسكر لتدريب الإرهابيين في عام 2012 ، بالعاصمة السورية دمشق، كان يضم 50 مقاتلا. وبالإضافة لوحدة القتال المسلحة، انضم أيضا إلى منظمة كتائب أحفاد الرسول.

ووفقا للادعاء، عملت هذه الوحدة العسكرية التي كانت تضم 15 ألف عنصر حتى عام 2014 وسعت إلى الإطاحة بالنظام السوري بالقوة. ولتحقيق هذا الهدف، نفذت المنظمة تفجيرات متكررة استهدفت مؤسسات الدولة السورية.

وبنهاية عام 2013، انشق الرجل وانضم إلى تنظيم داعش، وتحديدا إلى وحدة قتالية قامت باحتطاف وإعدام مقاتلي الأعداء، فضلا عن السيطرة على نقطة تفتيش.