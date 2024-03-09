بايدن يوقع على حزمة بقيمة 460 مليار دولار لتفادي الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة بقيمة 460 مليار دولار لتمويل جزء أعمال من الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر، ووضع اللمسات الأخيرة على تشريع يتجنب إغلاقا جزئيا للحكومة.



وتحدد الحزمة الإنفاق لنحو ربع تمويل الوكالات حتى سبتمبر بما في ذلك وزارات التجارة والعدل والنقل والطاقة وشئون المحاربين القدامى، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



ومن المقرر أن ينتهي تمويل أجزاء أخرى من الحكومة في 22 مارس، مما يحدد الموعد النهائي التالي. ومن المتوقع أن تشمل الجولة المقبلة من المفاوضات أموالا لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي، الأمر الذي أثار توترات بين الأحزاب حيث يطالب الجمهوريون بتشريع صارم للحدود.



وبينما انقضى الموعد النهائي للتمويل رسميا في منتصف ليل الجمعة، قال البيت الأبيض إن مكتب الميزانية لديه مساحة كافية للسماح باستمرار عمل الوكالات الاتحادية حتى اليوم السبت.