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رقم مميز لأرسنال بعد تخطي برينتفورد يبشره بلقب البريميرليج

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 10:09 م

حقق أرسنال فوز متأخرا على ضيفه برينتفورد 2-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 86 لتسجيل هدف الفوز عبر مهاجمه الألماني كاي هافيرتز.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أصبح أرسنال رابع فريق يفوز بأول 8 مباريات له في السنة التقويمية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم الجانرز بهذا الرقم إلى مانشستر يونايتد (2009) وليفربول (2020) ومانشستر سيتي (2021)، علما بأن الفرق الثلاثة أنهت الموسم كأبطال للمسابقة.

واقتنص أرسنال الصدارة بهذا الفوز، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين مساء الأحد، بين ليفربول (63) وضيفه مانشستر سيتي (62).

ويأمل المدفعية في الفوز بلقب الدوري الممتاز، للمرة الأولى منذ الموسم 2003-2004، عندما توج بطلا دون أن يمنى بهزيمة واحدة.


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