مصادر طبية: استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

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استشهد 13 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على منزل في المخيم منازلهم إلى تدميره بالكامل واستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك وسط أنباء باستئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل يوم غد الأحد في القاهرة وسط إرهاصات بقرب عقد اتفاق صفقة تبادل أسرى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة.