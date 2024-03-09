تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، بشكل كلى شارع الهرم مع تقاطع طريق المنصورية؛ لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق لمدة 5 ساعات فقط.



وقال مصدر أمني إن الغلق يأتي تزامناً مع تنفيد أعمال خاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بمنطقة شارع الأهرام بالجيزة؛ ما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بالإتجاهين بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى فتحة الدوران أمام مسجد الصباح اعتبارًا من الساعة الواحد من صباح غدٍ الأحد بداية وحتى الساعة 5 صباحًا.



وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين، ولتسيير الحركة المرورية ومنع ظهور أي تكدسات بالمنطقة.