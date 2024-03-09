السويد تحقق في بلاغ بشأن رؤية طائرات مسيرة حول منشآت رئيسية

تحقق الشرطة السويدية في بلاغ بشأن رؤية طائرات مسيرة حول منشآت رئيسية جنوبي البلاد.

وذكرت الشرطة، اليوم السبت، أنه تمت ملاحظة أجسام طائرة في عدة أماكن ليلا، في منطقة سكونا.

وبحسب تقارير إعلامية تتضمن هذه الأماكن منطقة قريبة من محطة طاقة نووية ومطار مالمو.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "لا يمكنني أن أؤكد أي مواقع محددة"، مضيفة أن السلطات وثقت التقارير وستفحصها.

وأوضحت المتحدثة أن المحققين يبحثون في انتهاك محتمل للوائح الطيران فضلا عن لوائح الأمن، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك طائرة مسيرة في هذه الانتهاكات.

وأشارت المتحدثة فيما يتعلق بمعلومات نشرتها وكالة أنباء "تي تي" السويدية مفادها أن التحقيق سيشمل صلات محتملة بطرف أجنبي: "هذا أمر من المبكر للغاية (تحديده) في هذه المرحلة. يتعين أولا أن نحلل ما رأيناه".

وأصبحت السويد أمس الأول الخميس الدولة الـ 32 التي تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما أثار تكهنات بأن رؤية هذه الأجسام قد تكون مرتبطة بالأمر.

ونقلت قناة "إس في تي" التلفزيونية السويدية العامة عن ماجنوس كريستيانسون المحاضر البارز والخبير العسكرى في علوم الحرب بجامعة الدفاع السويدية قوله إن "هناك تهديدا مرتبطا بالسياسة الدولية".

ويعتقد كريستيانسون أن روسيا تقف وراء الطائرات بدون طيار المبلغ عنها وأن السويد يمكن أن تتوقع من موسكو استخدام وسائل مختلفة تتراوح بين تعطيل الأنظمة الاقتصادية وكذلك الأنظمة التقنية بسبب الصراع المستمر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الأجسام المبلغ عنها.