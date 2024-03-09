قصف إسرائلي لبرج سكني برفح جنوبي قطاع غزة

أصيب عدد من الأشخاص فجر اليوم السبت في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها اليوم إن "طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين".



وأشارت الوكالة إلى أن "مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".



وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما تسبب في سقوط أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لصعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.