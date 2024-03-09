أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في جميع المجالات، قائلا: «البلد النهاردة حصل فيها نقلة، وأي حد عنده عينين شايف كل جنيه اتصرف وموجود على الأرض».
وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن هناك محاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، مشددًا أن الدولة لا تتهاون في محاسبة أي شخص أيما كان منصبه أو نفوذه.
وتابع: «إحنا في بلد بتحاسب حد يقدر النهاردة يطبطب على واحد عنده قضايا فساد ابدًا ولو هو مين، الحساب النهاردة بيكون على حاجة إيه، مفيش هنا بذخ ولا ترف نهائي، والله ربنا اللي مطلع على اللي بيتعمل».
وذكر أن الدولة تعمل على تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر من النجع والقرية إلى المدن الجديدة، معقبا:«الدولة مصلحتها وشغلها الشاغل 100 مليون، معندهاش حاجة ثانية غير الشعب».
أكد أن النقلة التي شهدتها مصر لم تأت من فراغ بل كلفت الدولة تريليون جنيه في أموال تم إنفاقها على مشاروعات حقيقية لتحسين حياة المواطنين، قائلا:«النهاردة البلد اتنقلت نقلة في كل حاجة ، نقلة في حياة الناس ونقلة في كل قضايا المجتمع من النجع إلى المدن الجديدة غيرت حياة الناس دي كلها فلوس وتكلفة عالية تقترب من تريليون جينه».
وذكر بعض الأمثلة على هذه المشروعات مستشهدا بمبادرة حياة كريمة في القرى والنجوع، فضلا عن شبكة الطرق الجديدة التي وفرت الوقت والجهد على المواطنين، قائلا: «النهاردة بدل ما تروح مشوار في 10 و15 ساعة بتأخده في 4 ساعات وفرلك ولا لا؟ القطارات كانت متهالكة وبتولع وتتحرق كل يوم كان في حادثة وكارثة في القطارات، كل دي فلوس اتصرفت».