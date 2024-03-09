أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في جميع المجالات، قائلا: «البلد النهاردة حصل ‏فيها نقلة، وأي حد عنده عينين شايف كل جنيه اتصرف وموجود على الأرض».‏

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن هناك محاسبة ‏صارمة لكل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، مشددًا أن الدولة لا تتهاون في محاسبة أي شخص أيما كان منصبه أو ‏نفوذه.‏

وتابع: «إحنا في بلد بتحاسب حد يقدر النهاردة يطبطب على واحد عنده قضايا فساد ابدًا ولو هو مين، الحساب النهاردة ‏بيكون على حاجة إيه، مفيش هنا بذخ ولا ترف نهائي، والله ربنا اللي مطلع على اللي بيتعمل». ‏

وذكر أن الدولة تعمل على تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر من النجع والقرية إلى المدن ‏الجديدة، معقبا:«الدولة مصلحتها وشغلها الشاغل 100 مليون، معندهاش حاجة ثانية غير الشعب». ‏

أكد أن النقلة التي شهدتها مصر لم تأت من فراغ بل كلفت الدولة تريليون جنيه في أموال تم إنفاقها على مشاروعات ‏حقيقية لتحسين حياة المواطنين، قائلا:«النهاردة البلد اتنقلت نقلة في كل حاجة ، نقلة في حياة الناس ونقلة في كل قضايا ‏المجتمع من النجع إلى المدن الجديدة غيرت حياة الناس دي كلها فلوس وتكلفة عالية تقترب من تريليون جينه».‏

وذكر بعض الأمثلة على هذه المشروعات مستشهدا بمبادرة حياة كريمة في القرى والنجوع، فضلا عن شبكة الطرق ‏الجديدة التي وفرت الوقت والجهد على المواطنين، قائلا: «النهاردة بدل ما تروح مشوار في 10 و15 ساعة بتأخده في ‏‏4 ساعات وفرلك ولا لا؟ القطارات كانت متهالكة وبتولع وتتحرق كل يوم كان في حادثة وكارثة في القطارات، كل ‏دي فلوس اتصرفت».‏