الزي العسكري للشهيد عبد المنعم رياض يظهر لأول مرة في فيلم يحكي سيرته على الوثائقية

تعرض قناة الوثائقية اليوم الفيلم الوثائقي "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، احتفاءً بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ويشهد اللقاء الظهور التلفزيوني الأول للزي العسكري المُخضّب بدماء الشهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض.

الفيلم يوثق حياة الفريق أول عبد المنعم رياض، منذ ميلاده وصولًا إلى دوره في حرب الاستنزاف، ثم لحظة استشهاده على جبهة القتال في التاسع من مارس عام 1969.

ويكشف الفيلم عن تفاصيل عملية الرد العسكري التي نُفذت ثأرًا للشهيد البطل عبد المنعم رياض، كما يعرض مشاهد وصورًا تظهر لأول مرة، منها زيه العسكري المُخضّب بالدماء، الذي يعدُّ رمزًا للتضحية والفداء.