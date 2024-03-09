مستوطنون يعتدون بالضرب وبحتجزون مواطنا من جنوب جنين

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مواطن من بلدة جبع جنوب جنين.

وأفاد المواطن عماد خليل علاونة (50 عاما)، لوكالة معا، بأن عددا من المستوطنين اعتدوا عليه بالضرب المبرح ونكلوا به وأرغموه على خلع ملابسه أثناء تواجده في منطقة جبلية بأراضي البلدة، واحتجزوه لنحو ساعتين قبل نقله إلى مستوطنة "حوميش" وسلموه للجيش على حاجز عسكري مقام قرب المستوطنة الذين احتجزه لمدة 4 ساعات وهو مقيد ومعصوم العينين.

وأضاف أن الجيش أفرج عنه في ساعات المساء، ثم نقل إلى مستشفى جنين الحكومي حيث أصيب برضوض في جسده.