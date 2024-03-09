تسرب زيت تدفئة جراء انقلاب مقطورة جنوب ألمانيا وخسائر بقيمة 100 ألف يورو

انقلبت مقطورة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا فتسرب ما تحويه من زيت تدفئة إلى مياه أحد الأنهار، ما تسبب في وقوع خسائر مادية تقدر بأكثر من 100 ألف يورو.

وذكرت الشرطة، اليوم السبت، أن سائق شاحنة كان يسير بمركبته التي تجر المقطورة في منطقة هافنلورتال عندما انقلبت ظهر أمس الجمعة على طريق منحن،ٍ ما تسبب في انفصالها عن الشاحنة، لتظل على جانب الطريق في البداية.

وأضافت الشرطة أن خزان زيت التدفئة الذي تبلغ سعته 500 لتر تدحرج بعد ذلك إلى منحدر وانفتح الأمر الذي أدى إلى إفراغ كامل محتواه.

وبحسب التصريحات الصادرة، أقامت قوات الإطفاء عدة حواجز نفطية عند رافد نهر الماين الذي تأثر بالتسرب.

وأفادت الشرطة بأن الزيت تسرب إلى 12 بركة لتربية الأسماك حتى الآن، وقالت إنه تم التخلص من التربة الملوثة على نطاق واسع بحلول المساء.

ويجري التحقيق حاليا مع سائق الشاحنة - 45 عاما، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى تلويث المياه والتربة والتقصير في تأمين الحمولة.