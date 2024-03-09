استطلاع: موردو السيارت الألمان يجدون صعوبة أكبر في الحصول على قروض بنكية

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أصبح موردو السيارات الألمان يجدون صعوبة أكبر في الحصول على قروض بنكية.

جاء هذا في استطلاع شمل 74 موردا وأجرته شركة الاستشارات "أوليفر وايمان" والجمعية الألمانية لصناعة السيارات.

ووفقا للاستطلاع، ذكر ثلثا الشركات أن الحصول على تمويل بنكي أصبح أكثر صعوبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى معدلات الفائدة المرتفعة، طالبت البنوك أيضا بمزيد من الضمانات أو بمدد أقصر.

وقال ماكسميليان ماجيك، الشريك في شركة "أوليفر وايمان" إن الزيادة في تكاليف التمويل تضرب الشركات في وقت غير ملائم لأن التحول في الصناعة يزيد بشدة الحاجة إلى رأس المال.

وأضاف: "يوجد خطر من زيادة حالات الإفلاس في قطاع السيارات الذي يواجه أزمات بالفعل".

ومن وجهة نظر البنوك، تعكس الشروط الخطر المتزايد والبيئة المتغيرة لمعدلات الفائدة.

وقال هانير هيركينهوف، المدير الإداري لجمعية المصرفيين الألمان "من المهم للغاية ألا يتم تمويل مخاطر التحول فقط من خلال القروض البنكية".