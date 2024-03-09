البعثة الأممية لأفغانستان تدعو طالبان لإنهاء القيود المفروضة على المرأة

دعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما»، حركة طالبان إلى تغيير سياساتها تجاه المرأة.

وقالت البعثة في بيان صدر على موقعها الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن الأمم المتحدة في أفغانستان تحث سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على إنهاء القيود المفروضة على النساء والفتيات وإلا فإنها تخاطر بدفع البلاد إلى مستوى أعمق من الفقر والعزلة.

وصرحت أليسون ديفيديان الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، في البيان إن المساحة المتاحة للنساء والفتيات الأفغانيات مستمرة في التقلص بوتيرة مثيرة للقلق، ومعها آفاق أفغانستان المستقبلية للهروب من حلقة مفرغة من الحرب والفقر والعزلة.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن حركة طالبان، منذ استعادتها السلطة في أغسطس 2021، فرضت قيودا على أبسط الحقوق والحريات الأساسية لمعظم النساء والفتيات، بما في ذلك منعهن من الوصول إلى التعليم الثانوي ومعظم التعليم العالي، وتقييد حرية وصولهن إلى العمل، والحد من حرية تنقلهن خارج المنزل.