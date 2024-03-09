 بابا الفاتيكان يقيل أسقفا بولنديا بعد فضيحة انتهاك جنسي للقاصرين - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يقيل أسقفا بولنديا بعد فضيحة انتهاك جنسي للقاصرين

د ب أ
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 7:07 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 7:07 م

أقال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أسقف أبرشية لوفيتش في بولندا،أندريه دزيوبا، لفشله في التحقيق في مزاعم انتهاك جنسي للقاصرين على أيدي رجال دين كاثوليك في بولندا.

وأعلن الفاتيكان في روما، اليوم السبت، أن البابا قبل استقالة الأسقف دزيوبا (74 عاما).

ووفقا لبيان صادر عن السفارة البابوية في بولندا، فقد تم تحديد "المشكلات في إدارة الأبرشية، وخاصة الإهمال في التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها بعض رجال الدين ضد القصر". وتتبع أبرشية لوفيتش، مطرانية وودج في وسط بولندا.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام البولندية، نقل دزيوبا أحد القساوسة في أبرشيته من أبرشية إلى أخرى، على الرغم من علمه بالاتهامات الموجهة إليه وفقا لأقوال الضحايا. وقد تم الحكم على القس بالسجن ثلاث سنوات.


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