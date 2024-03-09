عمرو أديب: خلوا بالكم من بتوع الأعشاب الاقتصادية والدولار بينهار

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية اتخاذ الدولة الخطوات السليمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، خاصة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لصفقة «رأس الحكمة» والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والقرارات المتخذة من البنك المركزي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الدنيا تتحسن لو مشينا صح ولعبت ورقك صح ولم تردد ولم تتراجع والتزمت بالروشتة الموجودة، إحنا اللي وصفنا للطبيب المرض عندنا»، بحسب تعبيره.

وحذر ممن أسماهم ببائعي «الأعشاب الاقتصادية»، قائلًا: «اوعوا من بتوع الأعشاب الاقتصادية، اوعوا من بتاع بينهار وننوسة وعروسة وصينية البسبوسة»، وفقًا لوصفه.

وقال: «في ناس عندها قناعة إنه يخدم، ما أنا لما أقولك معلومة غلط هأثر فأنا أخدم بلدي، فأنا أكذب وأضلل عشان بلدي، لكن في النهاية أنت تكذب وتضلل وبلدك تتعب، كن صادقًا لو سمحت».