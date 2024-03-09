أمريكا: المبعوث الخاص إلى السودان سيزور أفريقيا والشرق الأوسط من 11 إلى 23 مارس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن المبعوث الخاص إلى السودان سيزور أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من 11 إلى 23 مارس الجاري، بحسب موقع "دارفور 24" الإخباري السوداني.

جاء ذلك فيما دعا مجلس الأمن الدولي، إلى وقف "فوري" لإطلاق النار وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني، صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

ويدعو النص الذي وافقت عليه 14 دولة طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق الأمم المتحدة، فقد أدى القتال منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.

ويدعو النص الذي اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".