العثور على جثتي شخصين مفقودين جراء حادث انقلاب قارب في ماليزيا

عثرت السلطات الماليزية على جثتي شخصين سبق أن تم الإبلاغ عن فقدانهما في حادث انقلاب قارب في سونجاي باتانج باليه أمس الأول الخميس.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية ساراواك، إن أفراد الشرطة عثروا على الجثة الأولى طافية في المياه بالقرب من بولاو كيرتو ، في سيبو ، في حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأوضح المتحدث أن رجال الإطفاء عثروا على الجثة الثانية طافية في حوالي الساعة 4 مساء على بعد حوالي خمسة كيلومترات من موقع القارب المنقلب في سونجاي باتانج باليه.

وقال إن أحد الضحيتين هو من ركاب القارب والآخر شرطي كان على متنه وأضاف أن عملية البحث مستمرة لتحديد مكان ضحيتين أخريين.